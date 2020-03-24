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Facianın yaşandığı bölgede çığ altına kalan araçlar çıkarılıyor

Facianın yaşandığı bölgede çığ altına kalan araçlar çıkarılıyor Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kar altında kalan araçlar çıkarılıyor.

24.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:17
Facianın yaşandığı bölgede çığ altına kalan araçlar çıkarılıyor
VAN - Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kar altında kalan araçlar çıkarılıyor.
Van-Bahçesaray kara yolunda 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günüde devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada 42 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olayda bölge arama kurtarma ve güvenlik için gelen ekiplerin her biri yaklaşık 5 ton ağırlığında olan araçlar çığ altına kaldı. Elverişsiz hava koşulları nedeni ile yaklaşık 50 günden bu yana çalışmalara ara verilirken, havaların ısınmasıyla çalışmalar dün itibarı ile yeniden başladı. Çiğ altına kalan askeri araçlar ve karayollarına ait araçlar tek tek çıkarılıyor. Facianın yaşandığı bölgede çığ altına kalan araçlar çıkarılıyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Bahçesaray, Van, 3. Sayfa

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Facianın yaşandığı bölgede çığ altına kalan araçlar çıkarılıyor

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