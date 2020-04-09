Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Facianın yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor

Facianın yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kapanan yolun açılması yönünde çalışmalar devam ediyor.

09.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:22
Facianın yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor
VAN - Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kapanan yolun açılması yönünde çalışmalar devam ediyor.
Van-Bahçesaray kara yolunda 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günüde devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada toplam 42 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olayda bölge arama kurtarma ve güvenlik için gelen ekiplerin araçları çığ altına kaldı. Elverişsiz hava koşulları nedeni ile yol açma çalışmalarına yaklaşık 47 gün ara verildi. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 10 iş makinesiyle bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer 10 metreyi bulan kar yığınları ekiplerin çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor. Düşen çığlar dolayısıyla karın çok sert olduğundan dolayı yol açma çalışması yavaş yavaş ilerliyor. Bölgede halen çığ tehlikesi olduğundan dolayı bölgeye yetkili kişilerin dışında geçişlere izin verilmiyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, Görentaş Şantiye Şefi Faruk Çeliker'en çalışmalar hakkında bilgi aldı. Facianın yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçesaray, Çarşamba, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak Haberler
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak
Haberler ›› Güncel ››Facianın yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:06: Kayseri'de çok bulutlu hava ve aralıklı sağanak bekleniyor - Haber 13:04: Çanakkale'de kimlik ve maske kontrolü yapıldı - Haber 13:04: Ceylanpınar'da korona temizliği - Haber 13:04: Erzurum İl Müftülüğüne Şahin Yıldırım atandı - Haber 13:04: Sağlık çalışanı, kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:08: Getir kuryesinde koronavirüs çıktı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber