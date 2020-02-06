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Facianın yaşandığı bölgeye kimse alınmıyor

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesine kimse alınmıyor.

06.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:10Facianın yaşandığı bölgeye kimse alınmıyor
Van- kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesine kimse alınmıyor.
İlki Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, dün de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada toplam 41 kişinin öldüğü olay sonrası bölgeye kimse alınmıyor. AFAD ve jandarma ekiplerinin tek alındığı bölgede çalışmalar devam ederken, olası bir facianın önüne geçmek için bölgeye giden yol Aşağı Narlıca Mahallesi'nde trafiğe kapatıldı.
(Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz/ İHA)

Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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