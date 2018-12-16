Facianın Yaşandığı Hamamın İşletmecisi Baba ve Oğlu Gözaltına Alındı

16 Aralık 2018 Pazar 17:28



16 Aralık 2018 Pazar 17:28

Bursa'nın Kestel ilçesinde 1 kişinin zehirlenip hayatını kaybettiği Tarihi Şifa Hamamı'nın işletmecisi baba ve oğlu gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Vani Mehmet Mahallesi'ndeki Kestel Tarihi Şifa Hamamı'na giden aralarında bir operatör doktorun da bulunduğu 4 kişi, kurnaların bulunduğu hamamın iç kesiminde yıkanmaya başladı. Hamamda suyu ve içerisini ısıtmak için yakılan kazandan lodosun etkisiyle geri gelip içeriye yayılan karbonmonoksit gazı 4 kişiyi zehirledi. Hamam görevlisi tarafından baygın halde bulunan Dr. Osman Onay (60), Harun Atalay, Ahmet Faruk D. ve Habip Doğan isimli vatandaşlar, olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kestel'de inşaat işi yaptığı öğrenilen Habip Doğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Dr. Osman Onay'ın da durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Doğan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayın ardından hamamda polis tarafından yapılan incelemede su ısıtmak için kullanılan kazanda mobilya atıklarının yakıldığı belirlendi. Hamam geçici süre kapatılırken, hamamın işletmecisi Osman D. ile aynı zamanda hamam çalışanı olan ve hastanede tedavisi tamamlanan oğlu Ahmet Faruk D. gözaltına alındı. Baba ile oğlunun emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.Bekar olan Dr. Osman Onay'ın ilçe merkezindeki muayenehanesinin üst katında kaldığı ve sabah namazının ardından hamama gittiği öğrenildi. Öte yandan hamam içerisinde sadece soyunma kabinlerinin bulunduğu alanda soba bulunduğu, onun da olay sırasında yanmadığı belirtildi. - BURSA