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Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldularGAZİANTEP - Gaziantep'te 3 defa takla atan otomobildeki 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

04.09.2019 21:51
Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 defa takla atan otomobildeki 5 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolunda öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, 27 RK 495 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. 3 takla atan otomobil şarampole devrildi. Otomobildeki 5 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, kadın sürücü bir süre kazanın etkisinden çıkamadı. Sürücü, yakınları tarafından sakinleştirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Faciaya kıl payı...3 kez takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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