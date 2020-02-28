Fadıl Akgündüz'ün "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandığı dava

Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 21. duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Fadıl Akgündüz'ün yeğeni Mehmet Salih Obut katıldı. Duruşmada çok sayıda müşteki ve taraf avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada, 15 müştekinin beyanı alındı. Müştekilerden İsmail Ergün, 2015'de Maldivler'den 204 bin lira karşılığında bir devre mülk satın aldığını ve kira bedeli almadığını belirterek, "Tapum verilmedi, zararım giderilmedi. Zat (Fadıl Akgündüz) business uçuyor, hala 5 yıldızlı otellerde kalıyor, elini kolunu sallayarak geziyor. Tutuklanmasını talep ediyorum." dedi.

Beyanda bulunan diğer müştekiler ve diğer müşteki avukatları da şikayetçi olduklarını belirttikleri Akgündüz'ün tutuklanmasını ve mal varlıklarına tedbir konulmasını talep etti.

Ara karar

Söz alan Fadıl Akgündüz'ün avukatı Dursun Özkök, müşteki ve avukatlarının taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Avukat Özkök, müvekkili Akgündüz'ün duruşma öncesi saldırıya maruz kaldığını ve hastaneye sevk edildiği için bu celsede hazır olmadığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fadıl Akgündüz'ün de aralarında bulunduğu tutuksuz sanıkların tutuklanması ve mal varlıklarına tedbir konulmasına ilişkin talepleri reddetti.

Müşteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından bilirkişi raporu aldırılmasına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Öte yandan Akgündüz'ün, duruşmaya katılmak için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, müştekilerle bir araya gelmemek için ayrı bir kapıdan duruşma salonuna giriş yaptığı sırada, bir kişinin tekmeli saldırısı sonucu yere düştüğü ve aldığı darbe nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.

Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bu iddianamenin haricinde, aynı sanıklar ve aynı eylem yönünden hazırlanan birden fazla iddianamenin davanın görüldüğü sırada birleştirilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA