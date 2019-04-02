Fadile Tutuş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP VAN ÇATAK belediye başkan adayı olan Fadile Tutuş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. VAN ÇATAK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Fadile Tutuş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP VAN ÇATAK adayı Fadile Tutuş kimdir? BTP VAN ÇATAK adayı Fadile Tutuş yüzde kaç oy aldı?

Fadile Tutuş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP VAN ÇATAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Fadile Tutuş ÇATAK ilçesinde % 0,33 oranında oy almıştır. ÇATAK ilçesinde % 0,33 oranında oy olan Fadile Tutuş adlı BTP adayı toplamda 34 adet oy sayısına ulaştı.

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