Fadıloğlu 18 Mart Çanakkale Zaferini Kutladı

Kaynak: İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Fadıloğlu, "Çanakkale Zaferi, asrın en güçlü ve ihtişamlı ordularına karşı gösterilen bir diriliş destanıdır" dedi.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle yayımladığı yazılı mesajında Türk milletinin hiçbir dönemde esareti kabul etmediğini belirterek, "Çanakkale Zaferinin kazanılması; Kahraman Mehmetçiğin sahip olduğu imanın, azmin, metanetin ve gücün açık bir göstergesidir. Çanakkale Zaferi; vatan, millet, bayrak, din ve devlet uğruna göğsünü siper ederek şehadet şerbeti içen Şehitlerimiz ile onların silah arkadaşları Gazilerimizin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin hiçbir dönemde esareti asla kabul etmeyeceğini, şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, vatanın bölünmez bütünlüğünden ve bayrak sevgisinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirdiği bir destandır. Şehitlerimizin hakları ve milletimizin dualarıyla bu topraklarda bugün hür bir şekilde nefes alıp veriyorsak, bu emanete sahip çıkmak da bizim en önemli vazifemizdir. Mukaddes vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın ilelebet dalgalanması için birlik ve beraberlik içinde verilen bu mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bizlere bu güzel vatanı emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz. Bu inanç ve kararlılıkla torunları olan bizler de ecdadımızın yüksek emanetine sahip çıkmaya çalışmalıyız. Kutsal vatan topraklarımızın her bir karışı için göğsünü siper ederek yurdumuzu düşmandan temizleyerek tarihe sığmayacak kadar büyük bir destan yazan Çanakkale Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anarken, Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP