Fadıloğlu, amatör spor haftası'nı kutladı

Gençlik ve spor faaliyetlerinin değerlendirildiği etkinlikte konuşan Başkan Fadıloğlu, gençlerin kötü alışkanlıklar yerine ilgi duydukları spor branşlarında ilerlemeleri adına tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Amatör Spor Haftası dolayısıyla Dülük Tabiat Parkı Göl Kafe'de gerçekleştirilen programa; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, ASKF Temsilcisi Vakıf Demir, TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Burak Anlatıcı, GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek ile spor federasyonlarının branş il temsilcileri katıldı.

KAYMAKAM KALAYLI'DAN BAŞKAN FADILOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün öncülüğünde yürütülen 'Spor Şehri Gaziantep' projesi başta olmak üzere kentte gerçekleştirilen tüm sportif faaliyetlerde branş il temsilcilerinin önemli bir rol oynadığını belirten Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediyesinin Gaziantep ve Türk sporuna kazandırdığı nitelikli spor tesislerinin ve düzenlediği organizasyonların 7'den 70'e herkesin spor faaliyetleriyle buluşmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Kurumlar arası iş birliğiyle spor alanında yürütülecek çalışmaların çok daha etkin bir biçimde gerçekleştirileceğini dile getiren Kaymakam Kalaylı, spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden ötürü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

SPOR TESİSLERİN KAPISI 365 GÜN AÇIK

Sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasında büyük bir köprü vazifesi gören federasyon il temsilcilerinin faaliyet alanlarında gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarla ilgili bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bundan sonraki süreçte de Gaziantep'te gençlik ve spor faaliyetlerinin daha da yaygınlaşması ve ulusal ve uluslararası başarıların artması adına faaliyetlere olan desteklerinin devam edeceği sözünü verdi. Faaliyet gösterilen branşlarda bugüne kadar Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu sporcular yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yaşam boyu spor faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Belediye olarak 4 yaşından itibaren yetişkin her yaştan bireye uygun spor yapma imkanı sunduklarını anlatan Başkan Fadıloğlu, bünyelerinde hizmet veren spor tesislerinin 365 gün esasına göre çalıştığını aktardı. Tesis kapılarının; federasyonların faaliyetlerine, okul ve spor kulübü çalışmalarına, antrenör ve hakem eğitmenlerine her zaman açık olduğunun altını çizen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yeni dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalarla ilgili federasyon il temsilcilerine başarılar diledi ve tüm spor camiasının Amatör Spor Haftası'nı kutladı.

İŞ BİRLİKLERİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Kurumlar arası iş birlikteliklerinin çok başarılı sonuçlar doğurduğuna işaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, yürütülen çalışmalarla Gaziantep'te spor faaliyetlerinin geçmiş dönemlere göre çok daha iyi yerlere ulaşacağına değindi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Özbay, kent sporuna katkılarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 49 faal branşın Gaziantep federasyon il temsilcilerine günün anısına eşofman takımı armağan etti. Spor federasyonlarının il temsilcileri, spor camiasına katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür plaketi verdiler.