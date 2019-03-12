Fadıloğlu, Hizmetleri Anlattı, Sorunları Dinledi

Kaynak: İHA

Gerçekleştirdiği aile ziyaretleriyle vatandaşa 31 Mart günü yapılacak seçimin önemini anlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ülkemizin son 17 yılda çok önemli kazanımları oldu. Bu kazanımların devamı için halkımızın yine desteğine ihtiyacımız var" dedi.Güne basın kuruluşu ziyaretiyle başlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra taksi durağında çalışan şoförlerle buluştu. Ziyaretlerini sürdüren Fadıloğlu, Kayaönü, Eyüp Sultan, Onat Kutlar, Göllüce, Aydınlar, Yunus Emre, Burak, Belkıs, Karacaoğlan, Nurtepe, Atakent mahalle sakinleriyle bir araya geldi.Düzenlediği ziyaretlerde halka yapılan ve yapılacak hizmetleri anlatan Rıdvan Fadıloğlu, gittiği yerlerde yoğun ilgiyle karşılandı. Her ziyaret ettiği mahallede karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenen Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler armağan etti. Kadınların da sorun ve sıkıntılarını dinleyen Fadıloğlu, insan odaklı çalışmalarla sorunların çözümü için çalışacaklarını ifade etti.Fadıloğlu, 31 Mart gününün önemine işaret etti. Son 17 yılda elde edilen kazanımların göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak millete hizmet yolunda hız kesmeden çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti."Vatandaşlarımız gereken dersi sandıkta verecektir"Ülkenin son 17 yıldan bugüne çok büyük bir istikrar ve büyüme ivmesi yakaladığını, halkın çok önemli kazanımlara sahip olduğunu anlatan Rıdvan Fadıloğlu, "Halkımız çok önemli ve kritik bir tercihte daha bulunacak. 31 Mart günü sadece belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarların seçim günü olmayacak. İnanıyorum ki halkımız son 17 yıldır devam eden istikrar ve büyümeyi desteklemekten yana tavır koyacaktır. Yakın tarihte yaşadığımız terör olaylarını, 15 Temmuz hain darbe girişimini, dış güçlerin başarısız oyunlarını unutmamamız gerekiyor. Milletimiz bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda oldu. 31 Mart günü de birlik ve beraberliğimize sahip çıkacak vatandaşlarımız, bizi ayırmaya çalışanlara gereken dersi sandıklarda verecektir. Halkımızdan çok güçlü bir destek bekliyoruz. Bizler de tekrar seçildikten sonra tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak milletimize hizmet yolunda hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Önceki dönemlerimizde olduğu gibi yeni dönemde de insan merkezli hizmetler temel ilkemizi oluşturacak. Derdimiz millet ve milletimize hizmet etmek. Allah, hepimize bulunduğumuz yerlerde hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Halkımızın dua ve destekleriyle çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP