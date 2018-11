Fadıloğlu ile Yüksel, Aile Ziyaretleri Gerçekleştirdi

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:03



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında 2 aileye misafir oldu. Ailelerin sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Yüksel, yetim çocuklarla yakından ilgilendi.Periyodik olarak ilçenin farklı noktalarındaki ailelerin misafiri olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son ziyaretlerini AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile birlikte yaptı. Fadıloğlu ile Milletvekili Yüksel, Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan 'Merhamet Eli' projesinden yararlanan Akpınar ailesinin konuğu oldu.29 Ekim Mahallesi'nde ikamet eden ve eşini 5 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi İslimnur Akpınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.Fadıloğlu ile Milletvekili, ikinci ziyaretlerini de aynı mahallede ikamet eden ve yalnız yaşayan 82 yaşındaki Sultan Toprak'ın evine yaptı. Şehitkamil Belediyesinin uyguladığı 'Vefa Hizmeti' projesinden yararlanan Sultan Toprak, ziyaretin kendisini mutlu ettiğini ifade etti ve Rıdvan Fadıloğlu ile Milletvekili Müslüm Yüksel'e dua etti."Sosyal devlet ilkesini en güzel şekilde yerine getiriyor"Ziyarette açıklamada bulunan AK Parti Milletvekilli Müslüm Yüksel, "Şehitkamil Belediyemizin Merhamet Eli ve Vefa Hizmeti projelerine bugün yerinde tanıklık ettik. Bundan önceki ziyaretimizde yetim kardeşlerimizi ve ailesini ziyaret etmiş olduk. Şimdi de Sultan teyzemizi ziyaret ettik. Şehitkamil Belediyemiz; sosyal devlet ilkesini, vatandaşıyla iç içe olmanın gereğini en güzel şekilde yerine getiriyor. Başkanımız; yaşlılarımıza, yetim kardeşlerimize elinden gelen desteği gösteriyor. Biz de bunu gördük ve çok mutlu olduk. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek bizler için o kadar iyidir. Bu hizmetlerinden dolayı Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Toplumda dezavantajlı kişilerin her daim yanında olmak gerekiyor. Ben de inşallah sık sık bu ziyaretlere katılmaya gayret göstereceğim. Ben çok mutlu oldum" şeklinde konuştu."Büyüklerimizin duasını almaya gayret gösteriyoruz"Büyüklerin dua kapısı olduğunu söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben öncelikle Milletvekilimiz Müslüm Yüksel'e teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun. Yoğun programları içerisinde bizlere vakit ayırdı ve aile ziyaretlerimize iştirak etti. Ben aynı zamanda ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, sağ olsun yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına gelip hizmet gösteriyorlar. Belirli aralıklarla büyüklerimizi ziyaret ederek, onların duasını almaya gayret gösteriyoruz. Her zaman büyüklerimizin duasına talibiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere 1994 yılından itibaren başlatılan belediyecilik hizmetinin daha üst noktalara çıkarılması adına ne yapabiliriz onun kaygısı içerisindeyiz. Bu iş bir ekip işidir, ekibin her kademesindeki arkadaşımızın vermiş olduğu emekle büyüklerimizin duasını almaya gayret gösteriyoruz. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin, dualarını eksik etmesin. Onlar bizim dua kapımızdır. Allah hiçbir zaman dua kapımızı kapatmasın" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP