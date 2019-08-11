Fadıloğlu, kurban kesim yerlerini gezdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe sınırları içerisindeki tüm kurban kesim yerlerini gezerek kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarla bayramlaştı.



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe sınırları içerisindeki Basra Semt Pazarı, Beykent Semt Pazarı, Fıstıklık Semt Pazarı, Gazikent Semt Pazarı, Merveşehir Semt Pazarı, Güvenevler Semt Pazarı ve Seyrantepe Semt Pazarı kurban kesim yerlerini gezdi.



Kurban keserek dini görevlerini yerine getiren vatandaşlarla bir araya gelen ve hem bayramlarını tebrik eden hem de kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Fadıloğlu'na ziyaretlerinde Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Fatih Ermeydan ve müdürler eşlik etti.



Kurban kesimi esnasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kurban kesim yerlerinde sağlanan imkanlar dolayısıyla Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.



Kurban geleneğini bozmadı



Gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Geleneksel olarak yapmış olduğumuz gibi bugün de Kurban Bayramı'nın birinci günü hemşehrilerimizle bir araya geldik. Şehitkamil Belediyesi olarak üzeri kapalı pazar yerlerimizde kurban kesimi devam ediyor. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına her türlü hizmeti tüm ekip arkadaşlarımızla veriyoruz. Amacımız daha hijyenik bir ortamda, güneşten korunaklı bir ortamda vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini yerine getirmelerine katkı sağlamak. Bu bayram gününde çalışan, emek veren tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah, her sene bugünlere çıkmayı nasip etsin. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA