Fadıloğlu'ndan Mahalle Ziyareti

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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, güne 3 fabrikanın çalışanlarını ziyaret ederek başladı, daha sonra Gazikent'te esnafı ziyaret etti, mahalle sakinleriyle buluştu.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, halka 31 Mart yerel seçimlerinin önemini anlattı.Vatandaşların, istikrar ve büyümeyi destekleyeceğine inandığını belirten Fadıloğlu, "Vatandaşlarımıza, 31 Mart yerel seçimlerinin önemini, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları, son 17 yıldır devam eden istikrar ve büyümeyi anlatıyoruz. Elde edilen kazanımları anlatıyoruz. Halkımızla yakın tarihte yaşadığımız terör olaylarını, 15 Temmuz hain darbe girişimini, dış güçlerin başarısız oyunlarını konuşuyoruz. Milletimiz, bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda oldu. 31 Mart günü de birlik ve beraberliğimize sahip çıkacak vatandaşlarımız, bizi ayırmaya çalışanlara gereken dersi verecektir." ifadelerini kullandı.