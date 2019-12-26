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Fadıloğlu'ndan miniklere tebrik ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenlenen atık pil toplama yarışmasında dereceye giren Gaziantep Anaokulu öğrencilerini çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

26.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:12 Fadıloğlu'ndan miniklere tebrik ziyareti
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, düzenlenen atık pil toplama yarışmasında dereceye giren Anaokulu öğrencilerini çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Fadıloğlu, "Amacımız, alt yaş grubundaki çocuklarımızın çevre bilinciyle yetiştirilmeleri" dedi.

Küçük yaşta bilinçlenmenin öneminin farklında olan ve bu yönde gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle gelecek nesillerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi adına ilçe genelindeki okullarda çok sayıda faaliyet yürüten Şehitkamil Belediyesi, bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Projesi (MÖP), Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması Projesi (E-MÖP) ve Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla başlatılan Tekstil Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm Projesi konusunda öğrencilere detaylı bilgiler verilmeye devam ediyor.

Geri dönüşüm projelerinin yanı sıra kullanım ömrünü tamamlanmış pillerin çöpe atılarak toprağı kirletmesinin önüne geçme amacıyla başlatılan atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullar ödüllendiriliyor. İlçe genelindeki anaokullarında düzenlenen yarışma neticesinde dereceye giren Gaziantep Anaokulu çeşitli armağanlarla ödüllendirildi.

Dereceye giren öğrencileri tebrik etmek için Gaziantep Anaokulunu ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve öğrencilere çeşitli armağanlar veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenleri ve okul idarecisine de teşekkür plaketi takdiminde bulundu.

"Amacımız çocuklarımızın çevre bilinciyle yetiştirilmeleri"

Elde edilen sonucun kendilerini çok memnun ettiğini aktaran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının, çevreye duyarlı, doğa dostu bir nesil yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Okul öğretmenlerine öğrencilerinin bilinçlenmesi yönünde verdikleri eğitimden dolayı teşekkür eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Çocuklarımızın atıklarla ilgili bilinçlendirilmesi noktasında yaptığımız bir çalışma var. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından MÖP ile çöpün ayrıştırılması noktasında okullarımızda eğitimler veriliyor. Okullar arasında atık pillerin toplanması noktasında bir yarışma düzenlendi. Bu yarışma neticesinde de Gaziantep Anaokulu öğrencilerimiz, çok fazla atık pil toplayan okullardan biri oldu. Ben bu konuda hassasiyet gösteren başta Müdüre Hanım olmak üzere tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Amacımız, alt yaş grubundaki çocuklarımızın çevre bilinciyle yetiştirilmeleri. İnşallah bu şekildeki eğitimleri devam ettirdiğimiz takdirde, gelecekte çevreye daha duyarlı, doğa dostu bir nesil yetiştirmiş olacağız. Ben tekrar tekrar çocuklarımıza vermiş oldukları geri dönüşüm bilincinden dolayı hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu konudaki çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Tüm öğrencilerimizi de başarılarından dolayı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Dönüşüm, Güncel

Kaynak: İHA

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