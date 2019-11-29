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Fadıloğlu'ndan önemli uyarı: "Son gün 2 Aralık"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri konusunda vatandaşı uyardı.

29.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:35Fadıloğlu'ndan önemli uyarı:
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri konusunda vatandaşı uyardı. Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi personellerinin 30 Kasım Cumartesi ve 1 Pazar günü mesai yapacağını da söyledi.

Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 2 Aralık 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar nakit, kredi kartı, posta, banka ve online olarak yapılabilecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşları vergilerin zamanında ödenmesi konusunda uyardı. Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşların vergisini tüm teknolojik imkanları kullanarak tahsil ettiklerini söyledi.

"Gerekli kolaylıkları sağlıyoruz"

Veznelerde sıra oluşmaması için çeşitli tedbirler aldıklarını dile getiren Rıdvan Fadıloğlu, "Mükellefler, vergi ödemelerini belediyedeki veznemizden nakit ve kredi kartıyla yapabilecekler. Ayrıca çeşitli nedenlerle belediyeye gelemeyen vatandaşlarımız için de gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. Belediyemize gelemeyen mükelleflerimiz, 2 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar, Vakıfbank IBAN No: TR 380001500158007293599881 nolu hesaba, Posta Çek No: 483435 nolu posta hesaba, belediye vezneleri ve www.vezne.sehitkamil.bel.tr adresinden online olarak da vergi ödemelerini tahsil edebilecekler. Türkiye'nin tüm Vakıfbank şubelerinde ve Vakıfbank internet bankacılığından da ödeme yapılabilir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi personelleri 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık 2019 Pazar günü mesai yapacaklar" açıklamasında bulundu. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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