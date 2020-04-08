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Fadıloğlu pazarcı esnafına maske dağıttı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, korona virüse karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında pazarcı esnafına koruyucu maske dağıtarak, uyarılarda bulundu.

08.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:30
Fadıloğlu pazarcı esnafına maske dağıttı
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, korona virüse karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında pazarcı esnafına koruyucu maske dağıtarak, uyarılarda bulundu.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek adına yoğun mesai yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu kapsamda Seyrantepe Semt Pazarı girişinde herkes gibi kendisinin de ateşi ölçüldükten sonra maske takarak pazar alanına girdi. Pazarda bulunanları 'gönül selamı' ile selamlayan Rıdvan Fadıloğlu, pazarcı esnafına ücretsiz koruyucu şeffaf maske dağıttı. Uyulması gereken kurallarla ilgili pazar alışverişi yapanlara ve esnafa herkesin yükümlü olduğu kuralları bir kez daha anımsatan Fadıloğlu, hijyen kuralların önemine vurgu yaptı. 65 yaş üstü ile 20 yaş altındaki kişilerin yanı sıra kronik rahatsızlığı olan kişilerin dışarı çıkmamaları konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Rıdvan Fadıloğlu, kurallara uyulması halinde en kısa sürede hayatın normalleşeceğini kaydetti.

Dağıtılan maskeler için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür eden pazarcı esnafı, yapılan uyarıları dikkate alacaklarını ifade etti. Pazarcı esnafı, dağıtılan koruyucu maskeler sayesinde güven içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

"Sosyal izolasyonu sağlama zorunluluğu var"

Tedbirler konusunda asla taviz vermeyeceklerini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Pazar yerlerinde maske zorunluğu geldikten sonra Gaziantep Valiliğimizin emri ile tüm pazar yerlerinde pazara giren vatandaşlarımızın ateş ölçüm cihazıyla ateşleri kontrol ediliyor. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın sağlıklı alışveriş yapabilmesi için maske dağıtılıyor. Diğer taraftan pazarcı kardeşlerimizin de gün boyu burada hizmet verirken maske kullanmasında sıkıntılar oluyordu. Çünkü uzun süre bu maskeyi kullandıkları zaman terleme yapabiliyor. Bundan dolayı burada çalışan pazarcı kardeşlerimize çözüm üretmek adına Gaziantep Ticaret Odası'nın GETHAM'da yaptırmış olduğu ürünlerden dağıtıyoruz. Sağ olsun Ticaret Odası Başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Onların üretmiş oldukları bu maskeleri burada pazarcı kardeşlerimizle paylaşıyoruz, tüm pazarcılarımıza bu maskelerden dağıtıyoruz. İnşallah bundan sonra pazarcı kardeşlerimiz çalışırken bez maskenin yanı sıra diğer taraftan da bu koruyucu maske ile daha rahat etmiş olacaklar. Çünkü bir vatandaşımız pazara girdiğinde maksimum bir saat zaman geçiriyor ama pazarcı kardeşimiz neredeyse 2 veya 3 saat bu maskeyle olmak zorunda. Bez maskenin getireceği sıkıntıları ortadan kaldırmak adına bu şeffaf koruyucudan burada pazarcılarımıza takdim ediyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde de bu sıkıntılı durumu atlatırız. Benim buradan vatandaşlarımıza hasetten ricam, fiziki şartlar olarak pazarlarda aralıkları ayarlıyoruz ama vatandaşlarımız, kendi sosyal mesafelerini ayarlama noktasında hassasiyet gösterirlerse mutlu oluruz. Mutlaka bu sosyal mesafeyi koruma zorunluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bende bir şey yok, oğlumda, kızımda bir şey yok mantığıyla bakarsak, Allah korusun bu iş daha fazla devam eder. Bu sıkıntıyı giderebilmek adına buradaki sosyal izolasyonu sağlama zorunluluğumuz var. Bu konuda ben hemşehrilerimden özellikle sosyal mesafeyi koruma noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Bundan sonraki süreçte de pazarcılarımızın bu şeffaf koruyucularını kullanarak daha rahat bur çalışma ortamı elde edeceklerine inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehitkamil, Güncel
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