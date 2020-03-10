Fadıloğlu sanat yatırımlarını anlattı
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediyenin sanat yatırımları hakkında bilgi verdi.
10.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:54
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediyenin sanat yatırımları hakkında bilgi verdi.
Şehitkamil Sanat Merkezinde gazetecilerle buluşan Fadıloğlu, buranın sanat faaliyetlerinin yanı sıra her yaştan sanatseverin eğitim aldığı derslikleriyle de önemli bir merkez olduğunu söyledi.
Merveşehir Nikah Salonu ve gençlik merkezi ile ilgili de bilgi veren Fadıloğlu, kente bir tiyatro ve spor salonu kazandıracaklarını, projelerinin hazır olduğunu aktardı.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdiğini ve çok etkilendiğini dile getiren Rıdvan Fadıloğlu, eğitimin önemine işaret ederek, kente bir kütüphane kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarını ve 15 bin metrekare alanda kütüphane yapacaklarını kaydetti.
Şehitkamil Sanat Merkezinde gazetecilerle buluşan Fadıloğlu, buranın sanat faaliyetlerinin yanı sıra her yaştan sanatseverin eğitim aldığı derslikleriyle de önemli bir merkez olduğunu söyledi.
Merveşehir Nikah Salonu ve gençlik merkezi ile ilgili de bilgi veren Fadıloğlu, kente bir tiyatro ve spor salonu kazandıracaklarını, projelerinin hazır olduğunu aktardı.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdiğini ve çok etkilendiğini dile getiren Rıdvan Fadıloğlu, eğitimin önemine işaret ederek, kente bir kütüphane kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarını ve 15 bin metrekare alanda kütüphane yapacaklarını kaydetti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Fadıloğlu sanat yatırımlarını anlattı
Etiketler : Şehitkamil, Güncel
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