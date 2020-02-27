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FADILOĞLU, YAZICI'YA ŞSM ile ilgili bilgiler verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde yürütülen faaliyetleri yerinde gördü ve faaliyetlerden yararlanan kişilerle sohbet etti.

27.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:39FADILOĞLU, YAZICI'YA ŞSM ile ilgili bilgiler verdi

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'ya ŞSM ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere 'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) düzenlenen 19. Dönem Siyaset Akademisi programına katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Siyaset Akademisi'nde ilk dersi verdikten sonra ŞSM'yi Başkan Rıdvan Fadıloğlu eşliğinde gezdi. Rıdvan Fadıloğlu; Hayati Yazıcı'ya, ŞSM'ye ilişkin teknik bilginin yanı sıra işleyiş ile ilgili bilgiler verdi.

İlk olarak; ŞSM Sanat Galerisi'nde Gaziantep'e Gazilik Unvanı verilişinin 99. yılı etkinlikleri kapsamında açılan Çizgilerle Ayntab Gravür Resim Sergisi gezildi. ŞSM Piyano Atölyesi'nde işlenen dersin ardından ŞSM Sanat Kütüphanesi gezildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ŞSM'den yararlanan kursiyerlerle kültür-sanat konulu sohbetler yaptılar.


Hayati Yazıcı, Şehitkamil, Gaziantep, AK Parti, Güncel

Kaynak: Bültenler

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