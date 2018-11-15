Fadıloğlu, Ziyaretleriyle Büyüklerinin Yüzünü Güldürüyor

15 Kasım 2018 Perşembe 14:18



15 Kasım 2018 Perşembe 14:18

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında evine konuk olduğu 83 yaşındaki Fehime Öztürk'ün yüzünü güldürdü. Belediye Başkanını evinde ağırlamanın sevincini yaşayan Fehime Öztürk, Fadıloğlu'na yoğun ilgi gösterdi.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Dülükbaba Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Fehime Öztürk'ün evine konuk oldu. Sohbet ortamında geçen ziyarette Rıdvan Fadıloğlu, Öztürk'ün hayır duasını aldı. Başkan Fadıloğlu'nun evine misafir olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Fehime Öztürk, her zaman kapısının açık olduğunu dile getirdi. Ziyarette Başkan Fadıloğlu, Fehime Öztürk'ün istek ve sıkıntılarını da dinledi. Vefa Hizmetinin kendisi açısından büyük bir hizmet olduğunu belirten Fehime Öztürk, Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti.Büyüklerimizin duasıyla bizler ayakta duruyoruzHer zaman büyüklerinin yanında olduklarını dile getiren Fadıloğlu, "Ben, öncelikle Fehime teyzemize teşekkür ediyorum, bizi bugün evine misafir etti. Bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun onlardan. Belirli aralıklarla yalnız yaşayan büyüklerimizi ziyaret ediyorlar, onların evlerinin temizliğiyle ilgili, ihtiyaçlarıyla ilgili emek veriyorlar. Tabi tek başına yaşayan Fehime teyzemiz, evinin temizlenmesinde zorluk yaşıyordu. Belli aralıklarla ekip arkadaşlarımızın gelip Fehime teyzemizin evini temizlemesi onun için de bir hizmet oluyor. Biz de onun evlatlarıyız, buraya gelen hanım kardeşlerimiz de onun evlatları. Biz her zaman büyüklerimizin duasına talibiz. Rabbim hiçbir zaman onların duasını başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimizin duasıyla bizler ayakta duruyoruz. Ben,Fehime teyzemize Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum, bizi evinde ağırladığı için de ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Başkanımızın evimi ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu oldumŞehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan hizmetin kendisini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Fehime Öztürk, "Kızlarımız düzenli olarak evime geliyor, evimi baştan aşağı temizliyorlar. Böyle bir hizmeti bize sunan Başkanımızdan Allah razı olsun. Evimi temizlemeye gelen kızlarımdan Allah razı olsun. Bugün de Başkanımızın evimi ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu oldum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. - GAZİANTEP