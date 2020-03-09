Fahiş fiyata maske satan Japon siyasetçi özür diledi
Japonya'nın Shizuoka bölgesinde bir belediye meclis üyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında fahiş fiyata maske satışı yaptığı için özür diledi.
09.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:42
Japonya 'nın Shizuoka bölgesinde bir belediye meclis üyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında fahiş fiyata maske satışı yaptığı için özür diledi.
Kyodo 'nun haberine göre, meclis üyesi Hiroyuki Morota, internet üzerinden açık artırmayla yaptığı maske satışından 87 bin dolar kazandı.
Morota, düzenlediği basın toplantısında meclis üyesi olarak ahlaki sorumluluğu bulunduğunu ancak bunun eksikliğinden ötürü pişmanlık duyduğunu belirtti.
Söz konusu davranışından dolayı özür dileyen Morota, maskeleri Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) sırasında aldığını kaydetti.
Morota, bu satışlardan elde ettiği geliri Shizuoka'da Kovid-19 ile mücadeleye bağışlayacağını ifade etti.
Japonya'da Kovid-19 görülenlerin sayısı 1198'e çıkarken, salgına bağlı 14 ölüm gerçekleşti.
Kyodo 'nun haberine göre, meclis üyesi Hiroyuki Morota, internet üzerinden açık artırmayla yaptığı maske satışından 87 bin dolar kazandı.
Morota, düzenlediği basın toplantısında meclis üyesi olarak ahlaki sorumluluğu bulunduğunu ancak bunun eksikliğinden ötürü pişmanlık duyduğunu belirtti.
Söz konusu davranışından dolayı özür dileyen Morota, maskeleri Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) sırasında aldığını kaydetti.
Morota, bu satışlardan elde ettiği geliri Shizuoka'da Kovid-19 ile mücadeleye bağışlayacağını ifade etti.
Japonya'da Kovid-19 görülenlerin sayısı 1198'e çıkarken, salgına bağlı 14 ölüm gerçekleşti.
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Kaynak: AA
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