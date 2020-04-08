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Fahiş fiyatlara karşı tüm marketler denetlendi

Korona virüsünün yayılmasının önüne geçmek için dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, rutin belediyecilik çalışmalarını da aksatmadan sürdürürken bir yanda da vatandaşların çıkarlarını korumak üzere çalışmalar yapmaya devam ediyor.

08.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:05
Fahiş fiyatlara karşı tüm marketler denetlendi
Korona virüsünün yayılmasının önüne geçmek için dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, rutin belediyecilik çalışmalarını da aksatmadan sürdürürken bir yanda da vatandaşların çıkarlarını korumak üzere çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde ilçe genelinde fahiş fiyatlara yönelik denetim gerçekleştirilirken denetimlerde marketlerin tüm raflarındaki fiyat etiketleri kontrol edilip incelendi. Yapılan denetim kapsamında korona virüsü salgınını fırsat bilip ürün fiyatlarını arttıran işletmelere cezai yaptırımlar uygulanırken denetimlerin devam edeceği ve halkı mağdur edici hiçbir uygulamaya fırsat verilmeyeceğinin altı çizildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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