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Fahrettin Altun: Bilim adamlarımız koronavirüse çözüm için durmaksızın çalışıyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgınına ilişkin, "Almış olduğumuz emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra, bilim adamlarımız ve araştırmacılarımız da bu salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyorlar.

11.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:16
Fahrettin Altun: Bilim adamlarımız koronavirüse çözüm için durmaksızın çalışıyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgınına ilişkin, "Almış olduğumuz emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra, bilim adamlarımız ve araştırmacılarımız da bu salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyorlar. Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamasında, koronavirüs salgınının baş gösterdiğinden bu yana, virüsün Türkiye'de yayılmasını önlemek için gayretle çalıştıklarını bildirdi. Salgınla başa çıkmak için en etkili tedbirleri almaya devam ettiklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti: "Şu ana dek ülkemizde bir vakaya rastlandı. Söz konusu şahıs karantina altına alındı ve tedavisi sürüyor. Bu süre zarfında aldığımız önlemleri Türk halkıyla ve uluslararası kamuoyuyla zamanında paylaştık ve bu konu hakkında tamamen şeffaf olmaya devam edeceğiz. Almış olduğumuz emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra, bilim adamlarımız ve araştırmacılarımız da bu salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyorlar. Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi."


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: DHA

Etiketler : Fahrettin Altun, Güncel

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