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Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

13.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:55
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter 'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan saat 00.48'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerine yer verdi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı, Twitter, Güncel
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