Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasında gerçekleştirildiği öne sürülen ve görüşmeye giderken kullanıldığı iddia edilen araç plakalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Altun açıklamasında, "Belirtilen plakalı araç kaydı söz konusu değildir. Haber kaynağı kişinin açıklaması gerçek dışı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li üst düzey bir isimle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştüğü iddialarına ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.

ZİYARETÇİ PROGRAMINDA BU PLAKALARA AİT ARAÇ KAYDI YOK

Söz konusu şahıs, bahsi geçen tarihte 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 06 SFG 4543 plakalı bir araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı bir araçla da çıkış gerçekleştirildiği'ni iddia etmektedir. Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir.

"BU PLAKALAR MEVCUT DEĞİLDİR"

Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir.

Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle maniple etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, " Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi. Talat Atilla ise haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı.