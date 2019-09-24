Haberler » Güncel » Haber

Fahrettin Altun'dan, Netanyahu'ya tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

24.09.2019 22:46Fahrettin Altun'dan, Netanyahu'ya tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.
Altun, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Boğazına kadar yolsuzluk suçlamalarına batmış olan Binyamin Netanyahu bir kez daha dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışıyor. Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Twitter, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:54 Balıkesir'de 180 kaçak göçmen ve 13 organizatör yakalandı
23:50 Uluslararası mahkemeden Lübnan makamlarına Selim Ayyaş kararı
23:50 Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
23:50 Nijerya'da tekne alabora oldu: 10 ölü
23:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü
23:49 Fuat sancak 40 yıl önce okuduğu okulu unutmadı: 4 bin öğrenciye kıyafet yardımı
23:49 Yeşilköy'de lüks bir sitede çatı yangını