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Fahrettin Altun: "Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki göstererek, "İsrail'in Filistin'deki yerleşim yeri faaliyetleri, ABD politikasından bağımsız olarak uluslararası hukuka ve insanlık bilincine aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

20.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:38Fahrettin Altun:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki göstererek, " 'in 'deki yerleşim yeri faaliyetleri, ABD politikasından bağımsız olarak uluslararası hukuka ve insanlık bilincine aykırı." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin iki devletli çözüm temelinde İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl çözümünü desteklerken, daima Filistinlilerin yanında olduğunu belirterek, uluslararası hukuku ihlal eden ve adil çözümü engelleyen her türlü önleme karşı olduklarını bildirdi.
Fahrettin Altun, "İsrail'in Filistin'deki yerleşim yeri faaliyetleri, ABD politikasından bağımsız olarak uluslararası hukuka ve insanlık bilincine aykırı. Filistinlileri topraklarından çıkarmak, uluslararası normların korkunç ihlalidir ve Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.
Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savunmuştu.
Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978'de, İsrail'in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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