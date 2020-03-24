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Fahrettin Altun: "Gerekli yasal işlemler yapılmaktadır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır" dedi.

24.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:13
Fahrettin Altun:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Altun, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. COVID-19'a karşı mücadelemiz devlet-millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir. Bilinmelidir ki bu saldırganlığa ve ayrımcılığa göz yuman, alkış tutan herkes dayanışma ruhumuzu zedelemektedir. Büyüklerimize destek olan, onların alışverişlerini yapan, halini hatırını soran vatandaşlarımız ise öz değerlerimizin neferleridir. Sağolsunlar, varolsunlar. 65 yaş yaşını dolduran vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlaması onları COVID-19 riskine karşı korumayı hedeflemektedir. Bu vatandaşlarımız, diğer bütün vatandaşlarımız gibi bu ülkenin asli üyeleridir, bizlerin kıymetli büyükleridir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Fahrettin Altun, Politika

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