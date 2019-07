Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlu yalan söylemiştir

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun grup toplantısındaki, Osaka 'da Türk ve ABD heyetleri arasındaki görüşmeye ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.Twitter hesabından açıklama yapan ve Türk heyeti ile ABD heyetinin görüşme sırasında çekilen fotoğrafını da paylaşan Altun, şu ifadeleri kullandı:"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Osaka'daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var' diyerek açıkça yalan söylemiştir. Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir. Osaka'da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır. G-20 Liderler Zirvesi'nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir."- Ankara