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Fahrettin Altun, Meryem Ana bayramını tebrik etti

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni Doğu Ortodoks Hristiyanlarının Meryem Ana bayramını tebrik etti.

18.08.2019 12:18 Fahrettin Altun, Meryem Ana bayramını tebrik etti
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni Doğu Ortodoks Hristiyanlarının Meryem Ana bayramını tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın Twitter'da, "Bugün Ermeni Doğu Ortodoks (Lusavoriçagan) Hıristiyanlarının Surp Asdvadzadzin, Meryem Ana bayramı. Aynı zamanda Allah'ın nimetlerini üzümü kutsayarak hatırlıyor, O'na tüm lütufları için hamd ediyoruz. Meryem Anamız'ın hikmeti ve şefaati üzerimize olsun. Nice bayramlara" ifadelerine yer verdiği mesajı retweetledi. Altun, retweet ile birlikte şu notu paylaştı:
"Sevgili Markar, senin şahsında tüm Ermeni Doğu Ortodoks Hristiyanlarının Meryem Ana bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara."



Fahrettin Altun, Meryem Ana, Meryem, Politika

Kaynak: DHA

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