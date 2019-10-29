Son dakika: Fahrettin Altun: Teröristlerin çekilip çekilmediğini ortak devriyelerle göreceğiz

Rusya ile varılan Soçi Mutabakatı kapsamında terör örgütü YPG'ye verilen 150 saatlik sürenin sona ermesine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Rusya'nın, YPG'li teröristlere güvenli bölgeyi terk etmeleri için tanıdığı 150 saatlik süre sona erdi. Teröristlerin gerçekte geri çekilip çekilmediğini ortak devriyeler aracılığıyla kuracağız." ifadelerini kullandı.

RUSYA, TERÖRİSTLERİN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Soçi'de yapılan Türk-Rus mutabakatı uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG'nin güvenli bölge dışına çıkarma çalışmalarının planlanandan önce tamamlandığını belirtmişti.

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan'la Erivan'da yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Şoygu, "Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye ve Rusya, YPG'ye bağlı birliklerin operasyon bölgesinden çekilmesi için anlaşmaya varmıştı. Soçi'deki mutabakata göre Türkiye çekilme için 150 saat süre vermişti.

Söz konusu 150 saat bugün saat 18.00'de sona erdi.