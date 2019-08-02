Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun kimdir?

Gazeteci ve KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun, Özgür Özel'in eleştirilerine bir köşe yazısıyla yanıt verdi. ''Vatandaşla alay etmeyin'' başlıklı yazısıyla gündeme oturan Fatmanur Altun'un hayatı merak ediliyor. Fatmanur Altun hayatı, eşi, biyografisi haberimizde…

FATMANUR ALTUN KİMDİR?

Altun, 1979 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. 2002-2003 yılları arasında çeşitli araştırmalar gerçekleştirmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde yer aldı. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Sosyoloji ve Antropoloji Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. 2014 yılında aynı bölümde başladığı doktora eğitimini 2018 yılında bitirdi.

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ YAPIYOR

2000 yılından itibaren mütercim ve redaktör olarak yayıncılık sektöründe çalışan Altun, 2005-2010 yılları arasında Anlayış Dergisi'nde bölüm editörlüğü, 2006-2011 yılları arasında Dünya Bülteni haber portalında köşe yazarlığı yaptı. 2009-2012 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetimi ana kademe yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. 2012-2016 yılları arasında İBB Kültür A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yaptı ve 2015 yılından itibaren Marmara Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Halen Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Altun'un telif ve çeviri eserleri bulunuyor. Fikriyat Gazetesi köşe yazarlığını yürütüyor ve çeşitli mecralarda düzenli olarak yazıları yayınlanıyor.

TÜRK HAVA YOLLARI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KADEM Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı da bulunan Altun, ileri düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Arapça ve Osmanlıca biliyor. Evli ve dört çocuk annesidir.