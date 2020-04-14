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Fahrettin Altun'un ikamet adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlara soruşturma

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

14.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:30
Fahrettin Altun'un ikamet adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlara soruşturma
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlarla ilgili "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bazı medya organlarında, Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafı kullanılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Altun, Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa
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Haberler ›› 3. Sayfa ››Fahrettin Altun'un ikamet adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlara soruşturma - Haberler

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