Fahrettin Kaçan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR SELÇUK belediye başkan adayı olan Fahrettin Kaçan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR SELÇUK ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Fahrettin Kaçan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR SELÇUK adayı Fahrettin Kaçan kimdir? BTP İZMİR SELÇUK adayı Fahrettin Kaçan yüzde kaç oy aldı?

Fahrettin Kaçan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR SELÇUK belediye başkan adayı olarak gösterilen Fahrettin Kaçan SELÇUK ilçesinde % 0,05 oranında oy almıştır. SELÇUK ilçesinde % 0,05 oranında oy olan Fahrettin Kaçan adlı BTP adayı toplamda 13 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR SELÇUK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.