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Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Lideri Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleri arasından bir sözcü seçilmesine yönelik önerisinin anımsatılması üzerine Bilim Kurulu üyelerinin televizyondan daha sağlıklı bilgi verme, vatandaşı bilgilendirme gayreti içinde bulunduğunu anlattı.

04.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu'na bir sözcü tayin edilmesi önerisini, kurul üyelerinin bilgi verme gayreti içerisinde olduğunu belirterek reddetti.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Çarşamba günü yapılan basın toplantısında ayrıntılı veriler vermeye çalıştığını ifade eden Koca, koronavirüsle mücadelede bilincin daha da geliştiğini söyledi.

"SAĞLIKLI GÖRÜNEN KİŞİ, GÜNLÜK İŞLERİNİ SÜRDÜRÜRKEN 30 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDI"

Bundan sonra her toplantının bir bölümünü, verilerin ele alındığı bir sunum olarak değerlendirmeye çalışacaklarını belirten Koca, koronavirüsün ne kadar kısa sürede kişiden kişiye umulmadık hızla yayıldığını bir önceki toplantıda anlattığına işaret etti.

Bakan Koca, koronavirüsün bulaşma hızını, verdiği şu örnekle aktardı:

"Son derece sağlıklı görünen bir kişi, günlük işlerini sürdürürken en az 30 kişiye virüs bulaştırmıştı. Bu kişiye, olayı daha kolay anlatmak için 'virüs taşıyan' diyelim. Virüs taşıyanda hastalığın belirtisi yoktu. Virüsü taşıdığını başta kendisi de bilmiyordu. Virüsü, ailesine, babasına, amcasına ve yanında çalışanına bulaştırdı. Amcasının tedavisi sebebiyle hastanenin muhasebesine gitti. Orada immün yetmezliği olan bir başka kişiye bulaştırdı. Taşıyıcıdan virüs kapan genç muhasebeci tedavi gördüğü hastanede bir başka çalışan 57 yaşındaki bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve bulaştırdığı görevli hayatını kaybetti.

Virüs taşıyanın babası, amcası ve çalışanı uzun süre yoğun bakımda tedavi edilerek taburcu edildi. Virüs taşıyan virüsü bir iş arkadaşına da bulaştırdı. O arkadaşı da kendi ailesinden 5 kişiyi enfekte etti. Bu olayda yani virüsün ilk taşıyıcısı kendisi gibi yayılıma kaynaklık edecek daha pek çok kişinin varlığına yol açtı. Taşıyıcıyı bir kez bile görmemiş olan insanlar zincirleme bulaşan virüsle hayatlarından oldu. Eğer virüs taşıyan, virüsü bulaştırdığı kişiler onların temas çevreleri izole edilmeseydi tablonun nasıl büyüyeceğini hayal edin. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum."

"TEMAS İÇİNDE OLMAYACAĞIZ, ARAYA MESAFE KOYACAĞIZ"

Bakan Koca, dün açıklanan verilerde 2 bin 456 kişide daha virüs görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Ondan önceki gün 2 bin 148 yeni koronavirüs hastası bildirmiştik. Ondan önceki gün de açıkladığım sayı 2 bin 704'tü. Dün itibarıyla toplam vaka sayımız ise 18 bin 235. Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Çoğu toplum içindeydi, sosyal hayatı vardı. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan önce işlerini sürdürüyorlardı. Tıpkı taşıyıcı gibi bankaya gidiyorlardı, alışverişe çıkıyorlardı. Arkadaşlarıyla kafede buluşuyor, kalabalık araçlara biniyorlardı.

18 bin 235 hastanın her birini anlattığımız olaydaki virüs taşıyan yerine koyun. Bu kişilerin temas çevrelerinin gözlem altına alındığını bir an için unutun. Tespit edilmemiş başka hastalar olduğu gerçeğini buna ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay, hızlı olduğunu hatırlayın. Ortada bir gerçek var. Bu umut kırıcı bir gerçek değil. Virüsün yayılım zincirini kıracak, bizi güvenceye alacak tedbir belli. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız. Kendimizi izole edeceğiz."

BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİNE RET

Televizyon yayınlarına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleri arasından bir sözcü seçilmesine yönelik önerisinin anımsatılması üzerine Koca, Bilim Kurulu üyelerinin televizyondan daha sağlıklı bilgi verme, vatandaşı bilgilendirme gayreti içinde bulunduğunu anlattı.

Koca, "Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu, sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak psikolojik yönü, sosyolojik yönü, istatistiki boyutlarıyla, din sosyolojisi boyutlarıyla farklı bir ekibin, bir kurulun oluşacağı hazırlık içindeyiz. Bu anlamda yeni süreçte olabilecek etkileri, travmayı da gündemde tutabilecek ikinci bir kurulun duyurusu da yapılmış olacak. Hazırlıklarına başladık." diye konuştu.

Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli’nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Etiketler: Fahrettin Koca, TV, Politika, Güncel

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti

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