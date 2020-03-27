Fahrettin Koca: Koronavirüsten can kaybı 92'ye çıktı; 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de hayat değişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulunuyor.
27.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi; salgın sonrası 10 Mart'tan sonra Türkiye 'de hayatın değiştiğini, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını söyledi.
Koca, ayrıca son 24 saatte 42 hastanın iyileşerek taburcu olduğunu; 17 kişinin daha vefatıyla birlikte can kaybının 92'ye çıktığını açıkladı. Son verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı ise 5 bin 698 oldu.
Koca, ayrıca son 24 saatte 42 hastanın iyileşerek taburcu olduğunu; 17 kişinin daha vefatıyla birlikte can kaybının 92'ye çıktığını açıkladı. Son verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı ise 5 bin 698 oldu.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Dünya