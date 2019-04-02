Fahrettin Yaşar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MARDİN MİDYAT belediye başkan adayı olan Fahrettin Yaşar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MARDİN MİDYAT ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Fahrettin Yaşar isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MARDİN MİDYAT adayı Fahrettin Yaşar kimdir? Bağımsız MARDİN MİDYAT adayı Fahrettin Yaşar yüzde kaç oy aldı?

Fahrettin Yaşar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MARDİN MİDYAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Fahrettin Yaşar MİDYAT ilçesinde % 2,43 oranında oy almıştır. MİDYAT ilçesinde % 2,43 oranında oy olan Fahrettin Yaşar adlı Bağımsız adayı toplamda 1.138 adet oy sayısına ulaştı.

MARDİN MİDYAT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.