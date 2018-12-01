Fahri Durmuş Vefat Etti

Eski Üst Klasman Yardımcı Hakemi Fahri Durmuş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), Durmuş'un vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eski Üst Klasman yardımcı hakemi Fahri Durmuş'un geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Fahri Durmuş'un cenazesi 1 Aralık
2018 Cumartesi günü Ceyhan
'ın Tatlıkuyu Köyü'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu
olarak Fahri Durmuş'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:52