Fahri Keleş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM TORTUM belediye başkan adayı olan Fahri Keleş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM TORTUM ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Fahri Keleş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM TORTUM adayı Fahri Keleş kimdir? BTP ERZURUM TORTUM adayı Fahri Keleş yüzde kaç oy aldı?

Fahri Keleş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM TORTUM belediye başkan adayı olarak gösterilen Fahri Keleş TORTUM ilçesinde % 1,37 oranında oy almıştır. TORTUM ilçesinde % 1,37 oranında oy olan Fahri Keleş adlı BTP adayı toplamda 173 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM TORTUM ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.