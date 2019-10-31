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Fahri trafik müfettişliğinde yeni düzenleme

Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevine, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla son verilebilecek.

31.10.2019 09:50Fahri trafik müfettişliğinde yeni düzenleme
Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevine, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla son verilebilecek.
"Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla sonlandırılabilecek.
Fahri trafik müfettişi olmak isteyenler, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, sabıka kaydı olmadığı beyanı, sürücü belgesi bilgileri ile öğrenim durumu bilgisini içeren belge ve fotoğrafıyla yazılı olarak ya da valiliklerce elektronik ortamda düzenlenen form ile ikametinin bulunduğu ilin valiliğine müracaat edecek.
Verilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulamasının yapılamadığı durumlarda, başvuru sahibinden ilgili belge talep edilebilecek.

Süleyman Soylu, Güncel

Kaynak: AA

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