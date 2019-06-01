Fahri Yaldız ölümün 9. Yılında anıldı

Mavi Marmara
gemisinde İsrail
askerleri tarafından şehit edilen Fahri Yaldız
mezarı başında anıldı.
İsrail'in uluslararası sularda Gazze
Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırıda şehit düşen Fahri Yaldız'ın ölümünün 9. yılında anma etkinliği düzenlendi. Mavi Marmara saldırısının 9. yıl dönümünde 10 şehitten biri olan Fahri Yaldız'ın kabri başında dualar edildi.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç
'ın katıldığı etkinlikte İHH Adıyaman
Şube Başkanı Mahmut İzci ve Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç
birer konuşma yatı.
Konuşmaların ardından Hizmet-İş Sendikası tarafından Fahri Yaldız'ın ailesine plaket ve Türk bayrağı verildi. Törenin ardından Hizmet-İş sendikası tarafından Fahri Yaldız'ın ölüm yıldönümü nedeniyle verilen iftar yemeğine geçildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
İsrail
, Marmara
, Fahri Yaldız
, Güncel