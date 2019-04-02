Fahri Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA POLATLI belediye başkan adayı olan Fahri Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA POLATLI ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Fahri Yılmaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA POLATLI adayı Fahri Yılmaz kimdir? BTP ANKARA POLATLI adayı Fahri Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Fahri Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA POLATLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Fahri Yılmaz POLATLI ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. POLATLI ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Fahri Yılmaz adlı BTP adayı toplamda 126 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA POLATLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.