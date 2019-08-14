Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in oğulları Karan ilk kez görüntülendi

2017 yılında sade bir törenle evlenmelerinin ardından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, tatillerini Bodrum'da geçirmeye devam ediyor. Ünlü çiftin oğulları Karan dün ilk kez objektiflere takıldı.

ÜZERİNE TİTRİYORLAR

İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, Nisan ayında kucaklarına aldıkları oğulları Karan'ın üzerine titriyor. Öyle ki çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen, doğum kilolarından kurtulmak için bile oğlundan ayrı kalmak istememiş evinin bir odasını spor salonuna çevirmişti.

KARAN BEBEK İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yaz tatiliniz Bodrum Turgutreis'te geçirmeyi tercih eden çift, oğulları ile güneşin ve havuzun keyfini çıkardılar.Öte yandan özellikle hayranları tarafından oldukça merak edilen Karan bebek ilk kez görüntülendi. İkili, havuzda olduğu sırada Karan bebek, bakıcısının kucağından Habertürk objektiflerine takıldı.