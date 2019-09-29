Haberler » Magazin » Haber

Fahriye Evcen'den, eşi Burak Özçivit'le aşk paylaşımı! Güzelliği ile büyüledi

5 ay önce oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, uzun aradan sonra eşi Burak Özçivit'le olan fotoğrafını Instagram hesabından "Aşk" notu ile paylaştı.

29.09.2019 17:06

5 ay önce anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Fahriye Evcen, uzun aradan sonra bir ilk yaparak eşi Burak Özçivit'le olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Doğumdan sonra aldığı kilolarla eleştirilen güzel oyuncu son paylaşımında güzelliği ile hayran bıraktı. Evcen, bu pozuyla kendine kilolu diyenleri adeta pişman etti. Sosyal medya kullanıcıları Evcen ve Özçivit çiftinin aşk paylaşımına iltifat dolu yorum yağdırdılar.

TEK CÜMLE İLE CEVAP VERMİŞTİ

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz Ağustos ayında tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Karan'ın fotoğrafının çekilmemesi için pusetin üzerini örtmüşlerdi. Bu kareler internet sitelerinde yayınlanır yayınlanmaz Instagram ve Twitter'ın bir numaralı gündem maddesi olmuş Fahriye Evcen, fazla kilolarından dolayı hakarete varan yorumlara sosyal medya hesabından tek cümle ile cevap vermişti.

Fahriye Evcen'den, eşi Burak Özçivit'le aşk paylaşımı! Güzelliği ile büyüledi

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Instagram, Magazin

YORUMLAR(6)
ONBAK9905:türkiyede en güzel bayan gamze özçeliktir o benim hayallerimin prensesi
Yayından Kaldır
24 12
Cevap yaz
TURŞU SUYU VE GERÇEKLER:yakında boşanırlar
Yayından Kaldır
14 8
Cevap yaz
NEVA:Çok güzel bir çift saadetler dilerim.
Yayından Kaldır
14 13
Cevap yaz
CONİ:bumu guzel burak arkanda milyonlarca kiz var git onlarla takil nabacan 30unu da gecti zaten
Yayından Kaldır
20 27
Cevap yaz
TATVAN-13:çok güzel bir bayan kıskanmayın allah mutluluğunuzu daim etsin :) hem kilosu çok yakışmış çok tatlı
Yayından Kaldır
26 17
Cevap yaz
NİYE:Hala belli ki dombili
Yayından Kaldır
10 11
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
17:06 Fahriye Evcen'den, eşi Burak Özçivit'le aşk paylaşımı! Güzelliği ile büyüledi
15:26 Timati, kızıyla dalga sörfü yaptı, milyonlar izledi
13:51 Bu akşam Açıkhava'da
13:38 Timati, kızıyla dalga sörfü yaptı, milyonlar izledi
12:21 Hiç bu kadar gülmemiştim
12:06 25 Litre Belgesi Kanal D'de - 25 Litre Belgesi saat kaçta yayınlanacak?
09:45 8 aylık hamile olan Hazal Kaya, Altın Koza Film Festivali'ne katıldı