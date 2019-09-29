Fahriye Evcen'den, eşi Burak Özçivit'le aşk paylaşımı! Güzelliği ile büyüledi

5 ay önce anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Fahriye Evcen, uzun aradan sonra bir ilk yaparak eşi Burak Özçivit'le olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Doğumdan sonra aldığı kilolarla eleştirilen güzel oyuncu son paylaşımında güzelliği ile hayran bıraktı. Evcen, bu pozuyla kendine kilolu diyenleri adeta pişman etti. Sosyal medya kullanıcıları Evcen ve Özçivit çiftinin aşk paylaşımına iltifat dolu yorum yağdırdılar.

TEK CÜMLE İLE CEVAP VERMİŞTİ

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz Ağustos ayında tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Karan'ın fotoğrafının çekilmemesi için pusetin üzerini örtmüşlerdi. Bu kareler internet sitelerinde yayınlanır yayınlanmaz Instagram ve Twitter'ın bir numaralı gündem maddesi olmuş Fahriye Evcen, fazla kilolarından dolayı hakarete varan yorumlara sosyal medya hesabından tek cümle ile cevap vermişti.