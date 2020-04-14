Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin

Oyuncu Fahriye Evcen, 1 yaşına giren oğlu Karan için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. İlk annelik deneyimini yaşayan oyuncu "Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin" dedi.

14.04.2020 08:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:05

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen, 29 Haziran 2017 'de meslektaşı Burak Özçivit ile evlendi. Evliliklerini Karan adını verdikleri bebekle taçlandıran çift, dün çocuklarının 1. yaşını kutladı.

"HEP İYİ OL KARAN'IM"

Oğlu Karan ile evlerinin bahçesinde çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Evcen, altına şu notu düştü: "Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku.. Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık.. Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün.. Kutup yıldızım... Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbim... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım. Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum. İyi ki... Annen"

Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin

KARAN BEBEK İÇİN BAĞIŞ YAPTILAR

Koronavirüs salgınından dolayı çocuklarına bir doğum günü partisi düzenleyemeyen çift, aileleriyle görüntülü konuşarak mini bir kutlama yaptı. Çiftin hayranları ise Karan bebek için çeşitli yardım kuruşlarına bağış yaparak çifte hediye etti.

İLK FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞMIŞTI

Güzel oyuncu Fahriye Evcen 14 Aralık'ta oğlu Karan ile ilk fotoğrafını paylaşmış ve sosyal medyayı sallamıştı. Evcen'in ve Karan'ın pozları ise 3 milyondan fazla beğeni almıştı.

Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Fahriye Evcen’den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Etiketler: Fahriye Evcen, Magazin
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar (1)
ALİ:vayyy beeeee
Cevap Yaz 0 0

Magazin Manşet

Haberler

Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Magazin
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Survivor’da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa’ya sert çıktı Magazin
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı
İrem Derici, karantina pozlarını takipçileriyle paylaştı Magazin
İrem Derici, karantina pozlarını takipçileriyle paylaştı
Arka Sokaklar’ın güzeli ikinci kez anne oldu Magazin
Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Magazin
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Magazin
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Survivor Sercan’ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Kimler yok ki Magazin
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Kimler yok ki
Rizeli müzisyenin Soylu için yazdığı şarkı, paylaşım rekoru kırıyor Magazin
Rizeli müzisyenin Soylu için yazdığı şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Haberler ›› Magazin ››Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin - Magazin

Son Dakika Magazin Haberleri

08:58: Yasemin Özilhan'a takipçilerinden destek: Sakin ol şampiyon - Magazin 08:34: Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu - Haber 08:33: 'Lambaya Püf De' anonim bir eserdir - Magazin 08:33: Karantinanın en mutlusu Tarkan - Magazin 08:19: Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin - Magazin 07:42: İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü - Haberler 07:39: Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun - Magazin