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Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in hastalığı nüksetti

Oyuncu Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in kanser hastalığı nüksetti. Baba Ramazan Evcen, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

09.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:52Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in hastalığı nüksetti

Fahriye Evcen'in babasının hastalığı nüksetti. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in yanında olduğu ve destek verdiği öğrenilirken, baba Ramazan Evcen, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evli Fahriye Evcen, babasının hastalığının nüksetmesiyle kahroldu. Baba Ramazan Evcen, geçtiğimiz yıl kanser hastalığına yakalanmış ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı.

ÖZEL HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Ramazan Evcen'in kanseri yeniden ortaya çıktı. Baba Evcen, İstanbul'daki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Fahriye Evcen'in morali bu üzücü gelişme sonrasında çok bozuldu. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in yanında olduğu ve destek verdiği öğrenildi.


Fahriye Evcen, Magazin

HABER YORUMLARI (4)
AVNİ:tuba ünsal haberi varmı
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MEDYA PATRONU:TÜH TAMDA ÇILGIN PARALAR KAZANCAKTIÇ OLDU MU ŞİMDİ
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AVNİ:meltem miraloğlu veya burcu özbek haberi yokmu
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ADINIZI YAZIN:Geçmiş olsun, Allah şifa versin. . Fahriye Evcen enternasyonal sınıfta bir güzel, bir yanlışını görmedim o şekilde devamını dilerim.
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Magazin

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