Haberler» Magazin» Haber

Fahriye Evcen'in kilolu hali sosyal medyaya bomba gibi düştü

Geçtiğimiz aylarda doğum yapan Fahriye Evcen, tatil dönüşü havalimanında görüntülendi. Fahriye Evcen, fazla kilolarıyla dikkat çekti.

15.08.2019 17:29
Fahriye Evcen'in kilolu hali sosyal medyaya bomba gibi düştü

Geçtiğimiz Nisan ayında Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti havalimanında görüntülendi. Evcen'in kilolu hali ise sevenlerinin gözünden kaçmadı.

"KİLOLARI HİÇ KAFAYA TAKMA"

Fahriye Evcen'in kilolu fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düşerken takipçileri de konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı takipçileri Evcen'in kilolu halini eleştirirken bazı takipçileri ise Evcen'in fotoğrafını beğendi. Konuyla ilgili yorum yapan Evcen'in bir takipçisi, "Annelik çok yakışmış kiloları kafana hiç takma." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "İlk defa aldığı kiloları veremeyen bir ünlü görüyorum." yorumunu yaptı.

NİSAN AYINDA DOĞUM YAPMIŞTI

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucağına aldı. Karan'ın adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor.


Fahriye Evcen, Magazin

YORUMLAR (3)
YASMİN: Ya bu kadın hamile iken bu kadar kilo almamıştı. Ne yemiş icomis de 5 aydır bir gıdım kilo verememiş. Sonuçta gözönünde olan bir oyuncusun, kaşına gözüne binbir türlü operasyon yapıyorsunuz, insan bı vücuduna da dikkat eder. Kimse ama emziriyor demesin bu biraz bence lohusalık rahatlığına girmiş iyice salmış.
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
BİTİRDİ KENDİNİ: Direk boşanırlar, gözünün yaşına bakmaz
Yayından Kaldır
1 5
Cevap yaz
ULAAYYYNN: Nolmus yani suç mu islemiş
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
17:29   Fahriye Evcen'in kilolu hali sosyal medyaya bomba gibi düştü
16:47   Gözyaşlarına hakim olamadılar
16:09   Derya Uluğ tatilcileri coşturdu
16:02   Payitaht'tan Rus Uyku Deneyi'ne!
15:48   Usta oyuncu Nursel Köse Almanya'da saldırıya uğradı
15:07   Cem Özer işletmeci oldu
15:04   Gerard Butler'a James Bond teklifi!