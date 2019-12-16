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Fahriye Evcen Karan'la sosyal medya hesabından kendi rekorunu kırdı

Fahriye Evcen nisan ayında kucağına aldığı oğlu Karan Özçivit'in fotoğrafını paylaşarak kendi Instagram hesabında beğeni rekoru kırdı.

16.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:09

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelen oğlullarını 8 aydır basından köşe bucak saklıyordu. iki gün önceye kadar sadece minik Karan'ın elini paylaşan çift kural bozarak sevenlerine sürpriz yaptı.

2 MİLYON 700 BİN BEĞENİ ALDI

Çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk paylaşımını yaptı. Evcen'in Karan ile yaptığı paylaşım, sayfasında en çok beğeni alan fotoğraf oldu. Evcen, 2,7 milyondan fazla beğeni alarak kendi rekorunu kırdı.

KARAN'A YORUM YAĞDI

Daha doğmadan adına Instagram hesabı açılan Karan Özçivit ise sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce sosyal medya kullanıcısının hayranlık dolu mesajlarının yanı sıra ünlü isimler de Karan bebeğe kayıtsız kalmadı. Demet Akalın, Deniz Seki, Ebru Polat gibi ünlüler Evcen'in paylaşımına yorum yaptı.

2017 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, Nisan ayında evliliklerini oğulları Karan'la taçlandırmıştı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebeği Karan'ın adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in düğün fotoğrafı ise 1,9 milyon beğeni almıştı.

Fahriye Evcen Karan'la sosyal medya hesabından kendi rekorunu kırdı

Fahriye Evcen, Instagram, Magazin


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ZİYAA:Maşallah. . . Subhanallah. . . Nazar değmez inşallah. . .
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