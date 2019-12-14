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Fahriye Evcen oğlu Karan'ı paylaştı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Fahriye Evcen'in yüzünü ilk kez gösterdiği oğlu Karan Özçivit, sosyal medyaya damga vurdu. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan Karan'a "Yakışıklı bebek" yakıştırması yapıldı.

14.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:40

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin aylarca basından gizlediği oğlu Karan Özçivit, çiftin hayranları tarafında oldukça merak ediliyordu.

KURAL BOZDU

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, geçen nisan ayında da ilk oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Aylardır bebeklerinin yüzünü göstermeyen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sonunda kural bozdu.Evcen, 9 aylık olan Karan'ın yüzünün de göründüğü fotoğrafı "Karan'ım… The Spaceship Captain!" notunu ekledi.ilk kez paylaşarak hayranlarının merakını giderdi.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Güzel oyuncunun oğlu Karan'ı paylaştıktan kısa bir süre sonra sosyal medyada yer yerinden oynadı. Fotoğrafı binlerce kişi tarafından paylaşılan minik Karan'a iltifat dolu mesaj yağdı.

"2040 BEST MODEL BİRİNCİSİ"

Çoğu kullanıcı Karan'ın fotoğrafını paylaşarak "2040 Best Model birincisi belli oldu. dediğin tatlı olur, bu bildiğin yakışıklı. Burak Özçivit'e güncelleme gelmiş. Fahriye Burak'ın yeni versiyonunu doğurmuş. Türkiye'nin en güzel kadını en yakışıklı çocuğu doğurmuş" yorumlarını yazdı.

"SOSYAL MEDYA AÇMAKTA HAKLILARMIŞ"

Bir kullanıcı ise Özçivit ve Evcen çiftinin oğulları Karan'a sosyal medya hesabı açmasında haklı olduklarını dile getirdi.

Fahriye Evcen oğlu Karan'ı paylaştı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Bebek, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Ben geçende kendi bebeklik fotoğrafıma baktım tövbe estağfurullah evlerden ırak mutasyona uğramış koalaya benziyodum bu çocuk maşallah manken gibi
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FATMA:Bence babaya değil anneye benziyor Karan bebek! Kumral.. Allah bağışlasın.maşallah.
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