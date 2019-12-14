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Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünün göründüğü fotoğrafı ilk kez paylaştı

Fahriye Evcen aylardır yüzünü göstermediği oğlu Karan'la ilk fotoğrafını paylaştı. Evcen'in paylaşımı dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı.

14.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:02

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına aldığı oğulları Karan'ı gözlerinden sakınıyor, sosyal medya dahil hiçbir yere görüntü vermiyorlardı. Fahriye Evcen, bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından hayranlarına sürpriz yaparak oğlu Karan'ın yüzü açık ilk fotoğrafını paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Oğluyla fotoğraflarını "Karan'ım, uzay gemisi kaptanı" notuyla paylaşan Evcen'in fotoğrafları dakikalar içinde yüz bini aşkın beğeni aldı. Minik Karan'ın anne-babasına olan benzerliği ise dikkat çekti.

İşte Fahriye Evcen ve oğlu Karan'ın binlerce beğeni alan ilk pozları;

2017 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, Nisan ayında evliliklerini oğulları Karan'la taçlandırmıştı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebeği Karan'ın adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor.

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünün göründüğü fotoğrafı ilk kez paylaştı

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
ADINIZI YAZIN:MASALLAH ALLAH NAZARLARDAN KORUSUN
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BUROMEN:her bebek güzeldir bakmasını ve sevmesini bilene Allah analı babalı büyütsün inşallah isteyenlere de nasip olsun AMİNNN. . .
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KUZEYİN UŞAĞI:ALLAH analı. . babalı. . . büyütsün. . vatana millete hayırlı olur inşallah. . . . . .
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MERVE CAN:Maşallah yaa zaten fahriyeyi de burağıda çok beğeniyorum çocuğun böyle tatlı olması normal anne babası şahane??
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GÖNÜL:Masallahh. . .
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ZİYAA:Guduuu. . . Çok tatlı görünüyor. . . Allah analı babalı büyütsün. . . Ne güzel bir aile olmuşlar. . .
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