Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünün göründüğü fotoğrafı ilk kez paylaştı

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına aldığı oğulları Karan'ı gözlerinden sakınıyor, sosyal medya dahil hiçbir yere görüntü vermiyorlardı. Fahriye Evcen, bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından hayranlarına sürpriz yaparak oğlu Karan'ın yüzü açık ilk fotoğrafını paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Oğluyla fotoğraflarını "Karan'ım, uzay gemisi kaptanı" notuyla paylaşan Evcen'in fotoğrafları dakikalar içinde yüz bini aşkın beğeni aldı. Minik Karan'ın anne-babasına olan benzerliği ise dikkat çekti.

İşte Fahriye Evcen ve oğlu Karan'ın binlerce beğeni alan ilk pozları;

2017 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, Nisan ayında evliliklerini oğulları Karan'la taçlandırmıştı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in bebeği Karan'ın adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor.