Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çifti, Bebeklerinin Adını Karan Koyacak

2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile görkemli bir düğünle dünya evine giren oyuncu Fahriye Evcen, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Evcen, bebeğiyle ilk hamilelik pozunu da verdi.

7 buçuk aylık hamile olan ve bu süreci basından uzak yaşamayı tercih eden Fahriye Evcen'den ilk poz geldi. Evcen, bebeğiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından takipçileriyle paylaştı.

BEBEKLERİNİN İSMİ KARAN OLACAK

Burak Özçivit ile 7.5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen, ilk bebeklerinin adı konusunda aylardır kararsızlık yaşıyorlardı. Bu kararsızlık sonunda bitti, çift Karan adında karar kıldı.

BURAK PLAKASINI DEĞİŞTİRDİ

Burak Özçivit, Karan kararından hemen sonra aracının plakasını bile KAR olarak değiştirdi. İlk bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Fahriye Evcen, doğumu Nişantaşı'ndaki bir özel hastanede yapacak.

Karan; kahraman, yürekli, yiğit, sözünün eri ve karanlık anlamında...